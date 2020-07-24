Пятница, 24 Июля 2020 00:21

АрмИнфо.Россия испытала в космосе противоспутниковое оружие, заявило космическое командование США. Эти действия создают риски для космических аппаратов Америки и ее союзников, утверждает Вашингтон/ Сообщает Forbes.

Космическое командование США заявило, что Россия провела в космосе испытания противоспутникового оружия. Никаких повреждений и разрушений в результате испытаний не произошло, говорится в сообщении ведомства.

По данным командования США, испытания предполагаемого оружия прошли 15 июля, когда российский спутник «Космос-2543» выпустил на орбиту некий объект поблизости от другого российского спутника. В тот день российское Минобороны сообщило, что испытывало новый спутник-инспектор, который с близкого расстояния провел обследование другого спутника.