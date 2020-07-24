Пятница, 24 Июля 2020 00:12

АрмИнфо. 93-летний житель Германии Бруно Дей, который был охранником в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф, признан соучастником убийства более пяти тысяч человек и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Поскольку на момент событий, о которых идет речь, обвиняемому не исполнилось 18 лет, его дело рассматривал суд по делам несовершеннолетних.

Дело Дея может стать одним из последних в истории, когда на скамье подсудимых оказывается нацистский преступник: обвиняемые и их жертвы уже слишком стары, и память им часто изменяет.

Дей служил в концлагере Штуттгоф с августа 1944 по апрель 1945 года в возрасте с 17 до 18 лет. Он стоял на посту на наблюдательной вышке.