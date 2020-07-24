Пятница, 24 Июля 2020 00:08

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе телефонного разговора заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что надеется избежать дорогостоящей гонки вооружений с РФ и КНР и рассчитывает на прогресс на переговорах по контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Белым домом.

"Президент Трамп вновь заявил о своей надежде избежать дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений между КНР, РФ и США, а также [заявил, что] с нетерпением ждет прогресса на предстоящих переговорах по контролю над вооружениями в Вене", - говорится в сообщении.

Кроме этого, лидеры обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, а также важные двусторонние и глобальные вопросы. Об этом сообщает ТАСС.