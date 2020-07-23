Четверг, 23 Июля 2020 23:58

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск о применении срочной меры по делу находящегося в заключении гражданина Армении Нарека Сардаряна. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил представитель правопреемника Сардаряна Артак Зейналян.

Напомним, что гражданин Армении, 30-летний житель общины Неркин Хндзорецк Сюникской области Нарек Сардарян пропал с пастбища административной территории общины Горайка во время выпаса собственного скота. Сардарян во время поиска потерявшегося скота, заблудился и оказался на территории Нахиджевана, где и был пленен. Ранее, азербайджанские СМИ сообщили о переходе на их сторону гражданина РА.

Согласно источнику, ЕСПЧ удовлетворил иск и обязал Азербайджан предоставить информацию о месте и условиях нахождения Нарека Сардаряна; информацию о состоянии его здоровья (с подтвержденной медицинской справкой (справками), если таковая имеется) и было ли медицинское обследование проведено независимым специалистом; предоставить все детали и документы, если в отношении гражданина РА было возбуждено уголовное дело, в том числе предъявленные ему обвинения и есть ли у него адвокат; и есть ли у него возможность полноценно общаться с родными и властями Армении.

Сообщается, что 19 июля от имени супруги, родителей и сестры Нарека Сардаряна был представлен иск в ЕСПЧ, в котором требовалось предпринять все меры для обеспечения физической и психологической неприкосновенности Нарека Сардаряна; предоставить информацию о месте нахождения и состоянии здоровья; предпринять меры для того, чтобы выйти на связь с супругой, родителями и сестрой; в случае возбуждения уголовного дела в отношении Сардаряна в Азербайджане отправить материалы уголовного дела; организовать возвращение Нарека Сардаряна в Армению. Суд также установил крайний срок подачи основной жалобы, а также установил крайний срок для осуществления действий, ожидаемых от отвечающего государства.