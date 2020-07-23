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 Четверг, 23 Июля 2020 23:54
Алина Оганесян

Россия предпринимает шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на армяно- азербайджанской границе

Россия предпринимает шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на армяно- азербайджанской границе

АрмИнфо. Россия предпринимает шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на армяно-азербайджанской границе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

<С тем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, мы предпринимаем конкретные шаги в рамках Минской группы ОБСЕ в качестве одного из сопредседателей и действуем самостоятельно.  В частности, состоялись экстренные телефонные разговоры Сергея Лаврова с армянским, азербайджанским коллегами. На этой неделе он обсуждал ситуацию с послами Азербайджана и Армении в Москве. Взаимодействие происходит и по линии военных ведомств>, - сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что случаи нарушения режима прекращения огня пошли на спад, но напряженность на границе Армении и Азербайджана сохраняется.

Она отметила, что в заявлении на сайте МИД России, а также в сообщениях для СМИ и телефонных разговорах глав МИД ведомств России, Армении, Азербайджана, а также заявлении Минской группы ОБСЕ содержится призыв к сторонам принять все меры для предотвращения дальнейшей эскалации и начала субстантивных переговоров. Кроме того, по словам представителя МИД РФ, Ереван и Баку выступают с различными инициативами, направленными на закрепление перемирия и активизацию переговорного процесса.  <Рассчитываем, что после того как снимут ограничения на международные поездки, появится возможность предметно проработать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием конфликта>, - подчеркнула Захарова.  Напомним, что на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской госграницы с 12-го июля ВС Азербайджана осуществляли агрессивные действия против Армении. С 17 июля на границе наблюдается сравнительное затишье.  В результате атак на армянские опорные пункты травмы получили 36 солдат (из них 16 - легкие ссадины, 20 были госпитализированы) и один местный житель, 5 военнослужащих погибли, повреждены 6 автомобилей. В результате обстрелов общин Тавушской области  урон нанесен гражданским инфраструктурам, домам местных жителей, транспортным средствам.

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