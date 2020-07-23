Четверг, 23 Июля 2020 23:50

АрмИнфо. За годы независимости Казахстан оказал помощь развивающимся странам на сумму свыше 500 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на проект указа президента «Об утверждении основных направлений госполитики РК в сфере официальной помощи развитию на 2021-2025 годы».

Документ подготовил и разместил для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА» МИД РК.

В проекте указа отмечается, что по международной классификации с ВВП на душу населения, Казахстан менее чем за два десятилетия по уровню жизни вошел в список стран с доходом выше среднего. Согласно прогнозам Всемирного банка, в ближайшем будущем РК имеет все перспективы перейти в категорию государств с высоким уровнем дохода благодаря благоприятному экономическому климату.

Казахстан вошел в число 50-ти наиболее развитых стран мира с привлечением более 347 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Казахстан занимает лидирующую позицию по данному показателю в регионе, а также входит в пятерку лидеров по благоприятности деловой среды среди постсоветских стран.

Валовый национальный доход на душу населения в Казахстане за годы независимости увеличился примерно на 64,7%, а ВВП на душу населения вырос более чем на 27 тысяч долларов по покупательской способности.

РК является региональным экономическим лидером и его международные усилия по оказанию помощи глобальному развитию остается необходимым элементом внешней политики страны. Казахстан продолжит преемственность взятого курса, определенного первым президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым для решения глобальных и региональных проблем устойчивого развития через национальную систему официальной помощи развитию (ОПР).

«За годы независимости Казахстаном предоставлено различных видов помощи странам Центральной Азии, Афганистану и другим развивающимся странам на сумму свыше 500 миллионов долларов США. Средства направлялись на социально-экономическое развитие, а также строительство школ, больниц, объектов транспортной инфраструктуры. Особый фокус сделан на обогащение человеческого капитала в странах-партнерах через образовательные программы и выделение соответствующих стипендий», - указывается в документе.

Напомним, что ранее были обнародованы планы Нур-Султана по предоставлению гуманитарной помощи Узбекистану и Афганистану. Также стало известно о том, Казахстан готов поделиться своим опытом развития экономики с менее развитыми странами.