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 Четверг, 23 Июля 2020 23:50

Казахстан оказал помощь развивающимся странам на 500 млн долларов

Казахстан оказал помощь развивающимся странам на 500 млн долларов

АрмИнфо. За годы независимости Казахстан оказал помощь развивающимся странам на сумму свыше 500 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на проект указа президента «Об утверждении основных направлений госполитики РК в сфере официальной помощи развитию на 2021-2025 годы».

Документ подготовил и разместил для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА» МИД РК.

В проекте указа отмечается, что по международной классификации с ВВП на душу населения, Казахстан менее чем за два десятилетия по уровню жизни вошел в список стран с доходом выше среднего. Согласно прогнозам Всемирного банка, в ближайшем будущем РК имеет все перспективы перейти в категорию государств с высоким уровнем дохода благодаря благоприятному экономическому климату.

Казахстан вошел в число 50-ти наиболее развитых стран мира с привлечением более 347 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Казахстан занимает лидирующую позицию по данному показателю в регионе, а также входит в пятерку лидеров по благоприятности деловой среды среди постсоветских стран.

Валовый национальный доход на душу населения в Казахстане за годы независимости увеличился примерно на 64,7%, а ВВП на душу населения вырос более чем на 27 тысяч долларов по покупательской способности.

РК является региональным экономическим лидером и его международные усилия по оказанию помощи глобальному развитию остается необходимым элементом внешней политики страны. Казахстан продолжит преемственность взятого курса, определенного первым президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым для решения глобальных и региональных проблем устойчивого развития через национальную систему официальной помощи развитию (ОПР).

«За годы независимости Казахстаном предоставлено различных видов помощи странам Центральной Азии, Афганистану и другим развивающимся странам на сумму свыше 500 миллионов долларов США. Средства направлялись на социально-экономическое развитие, а также строительство школ, больниц, объектов транспортной инфраструктуры. Особый фокус сделан на обогащение человеческого капитала в странах-партнерах через образовательные программы и выделение соответствующих стипендий», - указывается в документе.

Напомним, что ранее были обнародованы планы Нур-Султана по предоставлению гуманитарной помощи Узбекистану и Афганистану. Также стало известно о том, Казахстан готов поделиться своим опытом развития экономики с менее развитыми странами. 

 

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