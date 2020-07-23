Четверг, 23 Июля 2020 17:42

АрмИнфо. Скрытые камеры Кавказского заповедника биоразнообразия (CWR) засняли одну из самых редких птиц в Армении - бородача или как его еще называют, ягнятника. Этот вид птиц занесен в Красную книгу Армении, согласно которой число гнездящихся

пар составляет всего 8-10.

Популяция бородача сокращается по всему миру. Этот вид включен в Красный список Международного союза охраны природы и с 2014 года получил статус <Под угрозой исчезновения>. По данным Министерства образования и науки РА, на популяцию этой птицы сильно влияет использование пестицидов в сельскохозяйственных и лесных хозяйствах, незаконная охота и отлов.

Кавказский заповедник биоразнообразия является частной охраняемой территорией, где охота запрещена, как и любая незаконная деятельность против природы. Район всегда находится под непосредственным вниманием лесников и видеокамер.

Бородач гнездится преимущественно в скалистых районах высоких гор, предпочитая глубокие скалистые ущелья, как правило, в море. На высотах 800-2000 м. Нерестится с начала января до середины февраля. Они откладывают одно яйцо в год. Питается тушами животных, в основном мелкого и среднего размера, иногда крупного рогатого скота.