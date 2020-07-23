Четверг, 23 Июля 2020 17:34

АрмИнфо. По состоянию на 1 июля 2020 года сумма средств трех накопительных пенсионных фондов, управляемых «Амунди-АКБА Асет Менеджмент», достигла порядка 154 млрд драмов. Как сообщает пресс-служба банка ACBA-Credit Agricole, 126 млрд. драмов из этих средств приходится на чистые денежные притоки, и 28 млрд. драмов образовались в результате управления средствами.

Отметим, что ЗАО "Амунди-АКБА Асет Менеджмент", зарегистрированная в ЦБ РА 19 ноября 2013г, работает в рамках обязательной накопительной пенсионной системы, внедренной в Армении с 1 января 2014г. Структура активов "Амунди-АКБА Асет Менеджмент" по управляемым фондам выглядит по итогам I квартала 2020г следующим образом: консервативный - 97%, сбалансированный - 2%, устойчиво доходный - 1%. Акционерами ПФ "Амунди-АКБА Асет Менеджмент" выступают французская компания Amundi Asset Management с долей участия в 51% и ACBA-Credit Agricole Bank - 49%.