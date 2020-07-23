Четверг, 23 Июля 2020 17:05

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении раскрыта преступная схема о незаконном приобретении, сбыте и хранении наркотиков - метамфетамина и героина - в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, в ходе предварительного следствия, было выявлено 21 лицо, занимающееся операциями с наркотиками. Были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены наркотические средства в особо крупном размере, а также пистолет и 32 патрона.

По данным следствия, с мая по июль 2020 года члены преступной группы продали 1350 граммов героина и 102 грамма метамфетамина. Кроме того, были получены сведения о том, что гражданин Ирана, являющийся азербайджанцем по национальности, контрабандой перевозит в Армению наркотики в особо крупном размере.

Сотрудники следственного комитета и полиция Армении 10 июля задержали данного гражданина Ирана. В ходе обыска у последнего было обнаружено 4865 граммов наркотика героин.

На основании полученных сведений гражданину Ирана предъявлено обвинение по 38-266 ст. (Содействие в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта- Ред.)

267.1 (Контрабанда наркотиков - Ред.) и 329 (Незаконное пересечение государственной границы - Ред.) статьям УК РА. В качестве меры пресечения в отношении последнего избран арест.

Также обвинение предъявлено 21 гражданину Армении. Им предъявлено обвинение по 266 (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта - Ред.) , 268 (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта - Ред.) статьям УК РА. В отношении 7 лиц в качестве меры пресечения избран арест, двое привлечены по делу в качестве обвиняемых и объявлены в розыск, в отношении 14 человек в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Предварительное следствие продолжается.