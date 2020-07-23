Четверг, 23 Июля 2020 17:02

АрмИнфо. Япония подарила Армении препарат <Авиган>, который планируется использовать как лекарство для лечения коронавируса. Об этом сообщает посольство Японии в Армении.

Согласно источнику, поскольку лекарство от COVID-19 еще не разработано, многие страны по всему миру уже используют препараты для предотвращения роста смертности путем подавления вируса. На сегодняшний день одним из безопасных средств является препарат <Авиган>.

<По просьбе Армении Япония подарила стране препарат, который можно использовать для лечения около 100 больных. Ожидается, что армянские медики будут использовать этот препарат максимально эффективно, что будет способствовать дальнейшему продвижению клинических испытаний в рамках борьбы с COVID-19, способствуя тем самым выздоровлению большего числа пациентов>, - говорится в сообщении посольства.