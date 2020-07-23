Четверг, 23 Июля 2020 15:43

АрмИнфо.Судья Конституционного суда Армении должен быть аполитичным и беспристрастным. Об этом 23 июля на заседании кабмина заявил кандидат в члены КС Ваграм Аветисян, кандидатуру которого выдвинуло правительство РА.

По его словам, демократические ценности постоянно эволюционируют, и Конституционный Суд, руководствуясь основополагающими правами и

свободами человека, должен следить за этой динамикой, обеспечивая гармоничную работу законодательной, исполнительной и судебной власти.

Ваграм Аветисян родился 9 января 1978 года в селе Зовуни Котайкской области. В 1999 г. с отличием окончил юридический факультет Ереванского государственного университета. Работал стажером в прокуратуре республики, затем защитил диссертацию в России. С 2002 года преподает в Ереванском государственном университете, ныне руководит кафедрой гражданского права. В 2014 году стал доктором юридических наук.

Несколько лет работал в частном секторе, как руководитель юридических служб и главный юридический консультант в ряде компаний. Затем снова работал в Генеральной прокуратуре в качестве старшего прокурора в отделе по защите интересов Армении в зарубежных судах. Автор более 50 научных трудов.

Ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30

июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12 годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей