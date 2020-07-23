АрмИнфо. Скончался военнослужащий ВС Армении, получивший тяжелое ранение во время боестолкновений на армяно- азербайджанской госгранице, при отражении нападения противника.
Так, согласно сообщению МО Армении, 23 июля в Центральном клиническом военном госпитале скончался военнослужащий срочной службы, рядовой Артур Багратович Мурадян (2001 г.р.), получивший тяжелое ранение 14 июля на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской госграницы. В сообщении отмечается, что несмотря на приложенные усилия, врачам не удалось спасти его жизнь.
В МО Армении выразили соболезнования родным и близким погибшего.