Четверг, 23 Июля 2020 15:38

АрмИнфо. Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование по делу, связанному с избиением подполковника Ара Мхитаряна помощником экс-губернатора Вайоц Дзорской области Арутюном Григоряном. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, было установлено, что Мхитаряну умышленно были нанесены тяжелые увечья. Следствие установило, что 17 сентября 2019 года из-за незначительного повода вспыхнул спор между Мхитаряном и Григоряном, после чего между последними возникла потасовка.

Пока друзья Мхитаряна пытались сгладить ситуацию, Григорян позвонил своим друзьям и брату, рассказав им о случившемся, и вызвал их во двор, где произошла ссора. Через некоторое время на место происшествия приехали друзья Григоряна, после чего последний подошел к Мхитаряну и ударил его. Мхитарян от удара упал, а Григорян с братом и знакомыми начали избивать его ногами и тупым предметом, по органам, имеющим жизненно важное значение, в том числе по голове. Здоровью подполковника был нанесен тяжкий вред. Также избиению подвергся друг Мхитаряна, который пытался защитить подполковника от ударов.

Мхитарян был прооперирован и по сей день находится в тяжелом состоянии. На основании фактов Григоряну предъявлено обвинение по 112 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - Ред. ) и 118 ( Побои

- Ред.) статьям УК РА. В качестве меры пресечения в отношении последнего избран арест.

Дело, связанное с братом Григоряна и его знакомыми, находится в отдельном производстве. Брату Григоряна предъявлено обвинение по 112 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - Ред.) статье УК РА. Собственно, по этой причине тогдашнему губернатору области Трдату Саркисяну, никак не связанному с инцидентом, из моральных соображений пришлось подать в отставку.