Четверг, 23 Июля 2020 15:13

АрмИнфо.На восстановление пострадавших от обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана приграничных сел Армении необходимо 150 млн драмов. Об этом 23 июля на заседании правительства РА заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян.

По его словам, процесс оценки нанесенного ущерба еще продолжается, но сегодняшним решением кабмина предлагается в срочном порядке направить из Резервного фонда правительства РА 25 млн драмов. Как подчеркнул министр, работы необходимо начать в экстренном порядке, чтобы не только материально, но и морально поддержать жителей этих сел. После оценки ущерба будут предприняты меры по привлечению дополнительных источников финансирования.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул, что на прошлой неделе правительство в закрытом режиме обсудило данную проблему. По его словам, к решению вопросов, связанных с приграничными селами необходимо подходить концептуально. Несмотря на обстрелы со стороны противника села должны обладать конкретными стратегиями развития. "Надо понимать, что с приграничных сел начинается Республика Армения, в их развитие должно всегда находиться в центре внимания правительства. Это длительный процесс, но сегодня мы делаем первый шаг в данном направлении", - подчеркнул премьер-министр РА.

Напомним, что на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской госграницы с 12-го июля ВС Азербайджана осуществляли агрессивные действия против Армении. С 17 июля на границе наблюдается сравнительное затишье. В результате атак на армянские опорные пункты травмы получили 36 солдат (из них 16 - легкие ссадины, 20 были госпитализированы, состояние одного - тяжелое) и один местный житель, 4 военнослужащих погибли, повреждены 6 автомобилей. В результате обстрелов общин Тавушской области урон нанесен гражданским инфраструктурам, домам местных жителей, транспортным средствам.