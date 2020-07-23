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 Четверг, 23 Июля 2020 15:13
Александр Аванесов

Министр: На восстановление пострадавших от обстрелов сел Тавушской области необходимо 150 млн драмов

Министр: На восстановление пострадавших от обстрелов сел Тавушской области необходимо 150 млн драмов

АрмИнфо.На восстановление пострадавших от обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана приграничных сел Армении необходимо 150 млн драмов.  Об этом 23 июля на заседании правительства РА заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян.

По его словам, процесс оценки нанесенного ущерба еще продолжается, но сегодняшним решением кабмина предлагается в срочном порядке направить из Резервного фонда правительства РА 25 млн драмов.  Как подчеркнул министр, работы необходимо начать в экстренном порядке, чтобы не только материально, но и морально поддержать жителей этих сел. После оценки ущерба будут предприняты меры по привлечению дополнительных источников финансирования.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул, что на прошлой неделе правительство в закрытом режиме обсудило данную проблему.  По его словам, к решению вопросов, связанных с приграничными селами необходимо подходить концептуально.  Несмотря на обстрелы со стороны противника села должны обладать конкретными стратегиями развития. "Надо понимать, что с приграничных сел начинается  Республика Армения, в их развитие должно всегда находиться в центре внимания правительства.  Это длительный процесс, но сегодня мы делаем первый шаг в данном направлении", - подчеркнул премьер-министр РА.

Напомним, что на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской госграницы с 12-го июля ВС Азербайджана осуществляли агрессивные действия против Армении. С 17 июля на границе наблюдается сравнительное затишье.  В результате атак на армянские опорные пункты травмы получили 36 солдат (из них 16 - легкие ссадины, 20 были госпитализированы, состояние одного - тяжелое) и один местный житель, 4 военнослужащих погибли, повреждены 6 автомобилей. В результате обстрелов общин  Тавушской области  урон нанесен гражданским инфраструктурам, домам местных жителей, транспортным средствам.

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