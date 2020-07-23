АрмИнфо.Учитывая эффективность сотрудничества IDBank-а и Idram-а, компании объявляют о расширении сотрудничества и предлагают новые совместные цифровые услуги широкому кругу пользователей.
Компании представили инновационный цифровой продукт «RocketLine» во время сегодняшней онлайн презентации.
«Мы с удовольствием представляем новый плод сотрудничества – RocketLine. Это цифровой инструмент в сфере бесконтактных и онлайн покупок, который является новинкой на армянском рынке», - отметил Карен Налбандян, директор по развитию бизнеса. По его словам,RocketLine можно назвать также инновационным цифровым кредитом, но более удобным и полным, чем можно было представить по сей день.
Коммерческий директор Idram-а Григорий Йолян отметил, что RocketLine предоставляет полноценную свободу клиентам. «Если знакомый нам всем кредит ограничивает число магазинов, откуда можно купить товар в кредит, то Rocketline дает широкий выбор: он работает везде, где возможна оплата с помощью Idram – пользуясь более чем 250 услугами, оплачивая с помощью QR и NFC в болеечем 3000 пунктахоплаты и даже в онлайн магазинах, если там интегрирована возможность оплаты через Idram.
Во время презентации были представлены преимущества RocketLine:
Представляя особенности продукта, глава отдела маркетинга Банка Татевик Оганесян отметила, что RocketLine предоставляет возможность клиентам Idram-а и IDBank-а без усилий иметь личный лимит (запасную сумму) от IDBank-а в приложении Idram и на онлайн платформе IDBanking.am. «Заранее установленный минимальный лимит RocketLine составляет 10.000 драмов, который в Банке называют welcomelimit,и автоматически выдается клиентам IDBank-а, имеющим статуспремиумплюс в приложении Idram. Личный лимит можно использовать, начиная с 3000 драмов для покупок и платежей, полностью или частично.
Если Вы не являетесь клиентом IDBank-а, то воспользоваться лимитом можно просто пройдя дистанционнуюидентификацию с помощью мобильного приложения Idram и ставклиентомБанка. Есть еще возможность увеличить лимит RocketLine: через приложениеIdram или платформу IDBanking.amможно обратиться в Банк и в считанные секунды получить личный лимитдо 10 миллионов драмов РА, в соответствии с Вашей кредитной историей и кредитоспособностью.
Участники презентации отметили, что личный лимит RocketLine можно получить, проделав несколько простых шагов, а размер суммы, предоставленной пользователю и использованной им, будет виден в приложении Idram и на платформе IDBanking.am, а погашение будет таким же простым, как и получение: все онлайн, быстро и удобно.
В конце презентации сотрудники Банка и Idram-а протестировали продукт.
Подробнее о RocketLine можно узнать здесь.