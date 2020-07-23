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 Четверг, 23 Июля 2020 13:31
Марианна Мкртчян

Масис Маилян: Перед МИД Арцаха стоят серьезные задачи в условиях продолжающейся конфронтации с бакинскими властями

Масис Маилян: Перед МИД Арцаха стоят серьезные задачи в условиях продолжающейся конфронтации с бакинскими властями

АрмИнфо. Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян поздравил сотрудников внешнеполитического ведомства страны с профессиональным праздником.  Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД НКР.

В послании, в частности говорится: "23 июля исполняется 27 лет со дня образования Министерства иностранных дел Республики Арцах. И хотя дата не круглая, по уже сложившейся традиции я бы хотел искренне поздравить сотрудников центрального аппарата МИД и дипломатических представительств Республики Арцах за рубежом, а также всех тех, кто в разные годы, работая в структуре арцахского внешнеполитического ведомства, внес свой вклад в его становление, защиту интересов нашего государства и его граждан.

МИД Республики Арцах был создан в судьбоносный для нашего народа период - в самый разгар развязанной Азербайджаном военной агрессии против молодого независимого государства и сразу же взял на себя сложнейшую миссию по отстаиванию жизненно важных интересов страны, в том числе ведению переговоров с официальным Баку с целью прекращения военных действий и обеспечения безопасности наших граждан. Надо сказать, благодаря победам Армии обороны Арцаха и нашим дипломатическим усилиям миссия по принуждению Азербайджана к миру была успешно выполнена - в мае 1994 года при посредничестве Российской Федерации Азербайджан, Республика Арцах и Республика Армения подписали бессрочное соглашение о прекращении огня. К сожалению, за минувшие годы ввиду неконструктивной позиции и откровенной враждебности высшего военно-политического руководства Азербайджана перемирие так и не удалось трансформировать в прочный и постоянный мир.

Сегодня, в условиях продолжающейся конфронтации с бакинскими властями, которые в тандеме с Турцией проводят неприкрытую армяноненавистническую политику, перед МИД Республики Арцах стоят не менее важные и ответственные задачи. В соответствии с программой Президента Республики Арцах Араика Арутюняна на 2020-2025 гг., к числу приоритетных направлений внешней политики относятся международное признание нашего государства, мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, развитие и углубление международных связей республики, противодействие любым попыткам ее изоляции, дальнейшее укрепление триединства Армении, Арцаха и Диаспоры, что в совокупности создаст благоприятные условия для поступательного политического и социально-экономического развития Арцаха. Задачи, повторюсь, ответственные, однако хочу с уверенностью сказать, что МИД Республики Арцах как состоявшийся государственный институт в тесном взаимодействии с Арменией и Диаспорой задействует весь свой потенциал для успешного их решения, противодействия нынешним серьезным вызовам и достойного представления нашего государства на международной арене.

Еще раз поздравляю сотрудников дипломатической службы Республики Арцах со знаменательной датой, желаю всем мира и благополучия, удачи и успехов в профессиональной деятельности".

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