Четверг, 23 Июля 2020 13:29

АрмИнфо. Необходимо еще больше усилить систему безопасности Армении и Арцаха. Об этом 23 июля на заседании правительства РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, 12 июля текущего года со стороны Азербайджана было осуществлено нападение на приграничный пункт в Тавушской области Армении. Вооруженные силы страны не только отбросили противника на исходные позиции, но и нанесли ему существенный урон.

Азербайджанская армия понесла многочисленные потери, в том числе, потери современных видов вооружений и вооруженной техники, что стало свидетельством очевидной победы армянской армии, мысли и военно-промышленного комплекса. Но куда большим, по словам Никола Пашиняна, оказался морально-психологический урон, который понес Азербайджан. В результате событий на границе в Азербайджане сложилась нестабильная внутриполитическая ситуация, что заставляет руководство этой страны прибегать к новым провокациям, направляя внутреннее недовольство на Армению. Никол Пашинян особо констатировал тот факт, что Баку предпринял атаку на суверенное государство, и обвинения Азербайджана в агрессии против него со стороны Армении выглядят нелепыми. Причем, Азербайджан предпринял попытку атаки в тот самый момент, когда Республика Армения была вовлечена в процесс мирного урегулирования карабахского конфликта, и в условиях, когда Баку отказывался вести переговоры с основной стороной конфликта - Республикой Арцах. В результате ответных действий армянская сторона еще больше укрепила свои позиции на границе. Миф о том, что вооруженные силы Азербайджана способны победить армянскую армию, и что Ереван и Степанакерт должны пойти на уступки, оказались развеянными. "Мы долгое время пытались убедить Азербайджан не говорить с нами позиции силы и угрозы ее применения, и события га границе продемонстрировали беспочвенность этих угроз, которые не соответствуют реальному балансу сил. Когда речь идет о балансе сил, надо иметь в виду не только количество вооружений и численность вооруженных сил, но и качество действий и уровень управления", - сказал глава армянского правительства. Он добавил, что вооруженные силы Армении не только продемонстрировали высокую боевую готовность, но и подтвердили свой статус самой боеспособной и интеллектуальной армии региона. Армянская армия, продолжил Никол Пашинян, является источником всеармянской гордости, что было подтверждено в Тавуше. Глава правительства также высоко оценил позицию всего армянского общества и диаспоры, которые своими заявлениями подтвердили свою поддержку армии и легитимному правительству. Говоря о диаспоре, Никол Пашинян подчеркнул, что Армения, Арцах и Диаспора - это единое целое, одна семья, единая воля.

Премьер-министр РА констатировал, что Армения даже в этот период проявила ответственное поведение. Республика остается верной режиму

прекращения огня, который Азербайджан постоянно нарушает, каждый раз получая новый урон. "Мы не выступали с угрозами в адрес народа

Азербайджана и его инфраструктур даже тогда, когда представитель оборонного ведомства соседнего государства грозил подвергнуть ракетному обстрелу Мецаморскую АЭС. Эта угроза должна стать серьезнейшим предметом международного расследования, поскольку демонстрирует суть Азербайджана, как террористического государства",

- отметил Никол Пашинян.

Он также напомнил, что с 12 июля международное сообщество выступило с многочисленными призывами к поддержанию мира. В числе этих структур была и Минская группа ОБСЕ, и все страны - участницы Минского процесса, за исключением Турции, которая призывала Баку к новым военным действиям против Армении. С учетом дестабилизирующей и агрессивной политики этого государства, особенно в отношении приграничных стран, в том числе, и Армении, проводимой ею антиармянской политики, попыток оправдания геноцида армян, поведение Турции не стало неожиданностью. Но, как заметил премьер-министр РА, рост агрессивности со стороны Анкары выводит на передний план вопрос о пересмотре некоторых компонентов внешней политики Армении, в том числе, сдерживание этой агрессивной политики в международных форматах. В восстановлении перемирия глава армянского правительства особо указал на роль России, которая на уровне МИД и Генерального штаба выступила с соответствующими заявлениями и инициативами.

Возвращаясь к вопросу о событиях 12 июля, глава армянского правительства констатировал, что армянская стороны вышла из этих событий победителем, но выводы необходимо сделать. "Мы не можем игнорировать то, что произошло. С 2016 года азербайджанская сторона во второй раз предприняла агрессию в то самое время, когда продолжался мирный процесс, когда звучали призывы Минской группы ОБСЕ воздержаться от провокационных действий и воинственной риторики", - сказал глава армянского правительства. Кроме того, продолжил он, Азербайджан предпринял атаку в тот самый момент, когда весь мир сконцентрировал свои усилия на борьбе с коронавирусом.

В этой ситуации, как заметил Никол Пашинян, необходимо еще больше усилить систему безопасности Армении и Арцаха. В этом контексте важно тесное сотрудничество, придав ему новое содержание в контексте новых угроз. Республика Арцах должна быть вовлечена в переговорный процесс, а Азербайджан должен публично отказаться от угроз применения силы, предприняв засуживающие доверие шаги по исключению антиармянской риторики. Переговоры должны стать содержательными. Подходы Азербайджана о том, что переговоры являются частью продолжения войны, и именно в ходе военных действий добиться своей цели, нивелирует весь переговорный процесс. Переговоры уместны лишь в том случае, если Азербайджан согласиться на взаимные компромиссы, признает право народа Арцаха на самоопределение.

Премьер-министр РА напомнил также об обстрелах вооруженными силыами Азербайджана гражданских объектов и инфраструктур Тавушской области Армении. По его словам, поставщики вооружений Азербайджану должны четко осознать, что использование этого вооружения против мирных граждан является преступлением. "Складывается впечатление, что против Армении воюет не Азербайджан, а международные корпорации и их специалисты, которые произвели это вооружение", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он также констатировал, что 30-летнее противостояние наносит серьезный ущерб приграничным регионам Армении, нарушая политические, экономические, экологические права местных жителей, а также их права на передвижение. Глава армянского правительства предложил внедрить на линии соприкосновения вооруженных сил международные силы, которые в ежедневном режиме мониторили бы ситуацию, определяя кто, где и когда нарушил режим перемирия. Координацией сил мог бы заняться офис Личного представителя действующего председателя ОБСЕ, который имеет многолетний опыт работы в данном направлении.