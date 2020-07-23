Четверг, 23 Июля 2020 13:22

АрмИнфо. В Германии сожгли служебный автомобиль посольства Армении.

Как сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, инцидент произошел 23 июля в районе 00:12.

" Федеративное внешнеполитическое ведомство ФРГ, Берлинская региональная полиция и ее соответствующие структуры, официально информированы о произошедшем. Сейчас немецкие полицейские и эксперты проводят служебное расследование, рассматривая версию намеренного поджога автомобиля", - отметила Нагдалян.

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки между армянами и азербайджанцами. Неоднократно провокации переходили в драку, и были пострадавшие. Инциденты были и в США, и в ряде Европейских стран, в разных городах РФ и др.