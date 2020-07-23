Четверг, 23 Июля 2020 13:21

АрмИнфо.В Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве официального документа распространен подготовленный Министерством иностранных дел Республики Арцах доклад о выполнении резолюции 73/178 Генеральной Ассамблеи ООН "Пропавшие без вести лица", который доступен по следующей ссылке https://undocs.org/ru/A/74/941.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, в докладе содержится исчерпывающая информация о выполнении этой резолюции, в том числе о ситуации и актуальных вопросах, касающихся проблем пропавших без вести в контексте азербайджано- карабахского конфликта.

В документе, в частности, отмечается, что вопрос без вести пропавших

лиц в контексте азербайджано-карабахского конфликта возник задолго до

начала полномасштабной войны, развязанной Азербайджаном против

Республики Арцах в 1991 году. Уже в 1988- 1989 годах власти

советского Азербайджана широко практиковали взятие в заложники и похищение этнических армян в Арцахе. Позднее ввиду военных действий проблема заложников и пропавших без вести все более обострилась.

В докладе отмечено, что, к сожалению, в деле установления судьбы лиц, пропавших без вести в связи с азербайджано-карабахским конфликтом, не удалось добиться ощутимых результатов. Вместо конструктивного сотрудничества с соответствующими органами Республики Арцах азербайджанская сторона продолжает политизировать проблему пропавших без вести лиц, которая носит исключительно гуманитарный характер. Отказ от такого сотрудничества является еще одним свидетельством несоблюдения Азербайджаном своих обязательств по международному гуманитарному праву.

В документе с точки зрения создания условий для эффективной реализации целей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН отмечается, что учитывая тот факт, что проблема пропавших без вести лиц не может быть урегулирована в одностороннем порядке, в первую очередь необходимо обеспечить в этом вопросе действенную вовлеченность всех сторон конфликта, а также внедрить эффективный механизм для установления четких контрольных показателей обеспечения прогресса.