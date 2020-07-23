Четверг, 23 Июля 2020 13:20

АрмИнфо. Армянская сторона анализирует тактику противника и действия армянских подразделений ПВО. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Воздушная ситуация боевых действий, развернувшихся в последние дни на северо- восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, полностью задокументирована и в рамках проходящих сейчас учений ПВО во внеплановом порядке проводятся исследования архивов средств объективного контроля.

Армянская сторона анализирует тактику противника и действия армянских подразделений ПВО", - отметила она.

Ранее, Степанян проинформировала о начале плановых учений армяно-российской объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), целью которых является изучение методов воздействия на ударные БПЛА.