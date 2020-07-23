Четверг, 23 Июля 2020 12:24

АрмИнфо. В Фонд страхования военнослужащих Армении с 17 по 22 июля 2020 года из 48 стран поступили пожертвования в размере около 192.000.000 драмов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс- секретарь министерства обороны Шушан Степанян.

Степанян приложила график, на котором можно ознакомиться с соотношением пожертвований по странам.

Отметим, что ранее премьер-министр Никол Пашинян предложил всем, кто хочет оказать содействие армии Армении направить пожертвования в Фонд страхования военнослужащих.