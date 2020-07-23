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 Четверг, 23 Июля 2020 12:22
Ани Мшецян

Молодежное крыло партии АРФД решило придать политический характер акции абитуриентов и их родителей

Молодежное крыло партии АРФД решило придать политический характер акции абитуриентов и их родителей

АрмИнфо. Молодежное крыло партии АРФ "Дашнакцутюн" присоединилось к абитуриентам и их родителям, которые проводят акцию протеста перед зданием правительства. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Отметим, что вот уже несколько дней как дети получившие высокие баллы в результате участия в совместных вступительных экзаменах для государственных и негосударственных высших учебных заведений в 2020-2021 годах не были приняты в университет, который был указан первым в заявке, так как у них было меньше выбора для поступления. Этим абитуриентам был предложен только восьмой по очередности вуз, а ряд абитуриентов, набравших <7,5> баллов, были приняты в университеты, упомянутые в 2-5-м заявлении.

В беседе с журналистами член молодежного крыла АРФД Гор Саркисян заявил, что партия "Дашнакцутюн" разделяет недовольство абитуриентов. "Как вы помните, наша партия одна из первой подняла вопрос, связанный с отставкой министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. Из-за пандемии коронавируса мы не смогли продолжить наши акции, однако, мы считаем, что все абитуриенты в Армении имеют право получить высшее образование", - подчеркнул Саркисян.

В свою очередь один из родителей заявил, что их акция не носит политического характера. Просто родители детей, получивших высокие оценки хотят, чтобы их дети получили возможность учиться в предпочитаемых ВУЗ-ах.  Отметим, что вчера протестующие встретились с заместителем министра образования и науки Гришей Тамразяном. Последний заявил, что министерство сейчас рассматривает возможности по решению данного вопроса. Тамразян заявил, что абитуриенты, получившие положительные баллы, могут принять участие в конкурсе на вакантные места в вузах, а также подать заявку на прием по заочной системе обучения, сохранив свою положительную оценку или повысив ее. При этом около 550 абитуриентов из 739, не поступивших на факультеты с положительными баллами, уже обратились к дополнительному этапу приема, который проводится по имеющимся вакантным местам.

В свою очередь родители абитуриентов предлагают, чтобы Министерство образования, науки, культуры и спорта РА увеличило количество мест, чтобы абитуриенты с высокими оценками могли учиться в университете по своему выбору.  Другой вариант был предложен, чтобы дать абитуриентам возможность поступить в университет в первой половине 2020 учебного года, а в дальнейшем исходя из оценок, полученных в первом семестре, решить, стоит отчислять студента или нет. 

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