Четверг, 23 Июля 2020 12:21

АрмИнфо. В рамках субвенционных программ в Ехегнадзоре реконструируются 2 детских сада (№2 и №5), которые в общей сложности посещает 210 детей. Соответствующий видеоролик опубликовал у себя на странице в фейсбуке премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно источнику, детские сады были построены в 1970-х годах, а реконструкция и ремонт проводятся впервые. Сообщается, что в рамках ремонтных работ в детских садах будут установлены солнечные водонагреватели. Из госбюджета для детского сада №5 было выделено

24.6 млн. драмов, а для детского сада №2 - 22.6 млн драмов.

Кроме того, в рамках программы по улучшению сейсмической безопасности в Ехегнадзоре ведутся строительные работы новой школы. Как и детские сады, школа будет оснащена солнечными водонагревателями, вместе с тем в школе обеспечат необходимые условия для детей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В частности, будут построены пандусы и лифты. Число учащихся в новой школе составит 432. Из госбюджета для реализации данного проекта было направлено 1.1 млрд. драмов.