Четверг, 23 Июля 2020 12:19

АрмИнфо. Сегодня начались плановые учения армяно-российской объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), целью которых является изучение методов воздействия на ударные БПЛА.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, в ходе учений будут разработаны новые методы борьбы с беспилотниками, с целью улучшения системы реагирования.

В учениях и разработках принимают участие основные командующие подразделений армянских и российских зенитно-ракетных комплексов, армянской и российской истребительной авиации, зенитной артиллерии Вооруженных сил РА.