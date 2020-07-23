Четверг, 23 Июля 2020 12:19

АрмИнфо.Оценивая ситуацию на границе, нам, для начала, необходимо осознать, что начавшаяся в ответ на мирное движение 1988-го с погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде и продолжившаяся этническими чистками в Шаумяне и Геташене война все еще не завершена. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель "Международного центра развития человеческих ресурсов", политолог Теван Погосян.

"Эта война перемеживается активными промежутками и переговорными этапами. Последнее, инициированное Азербайджаном, обострение - результат последних нескольких интервью Алиева, в которых он, подчеркнув невозможность разрешения арцахской проблемы посредством переговоров, фактически открыто объявил о своем намерении решить ее военным путем. Скажу больше - подобное политическое решение было принято в Баку после переговоров в Казани, после отказа Алиева подписывать казанский документ", - считает он.

Таким образом, начиная с 2011 года, военно-политическое руководство Азербайджана, согласно политологу, лишь выжидало удобный для нападения момент, выжидало ослабления Армении и Арцаха. Об этом, по его оценкам, свидетельствуют обострения ситуации в 2014-м, 2015-м гг., а также апрельская война 2016-го. А после 2018-го мир вообще перестал воспринимать Армению как страну, готовую идти на односторонние уступки. И сегодня Баку, согласно Погосяну, пытается продемонстрировать, что его двухлетнее терпение иссякло и пытается в очередной раз развязать военную агрессию.

Политолог также отметил внутреннюю ситуацию, угрозы, связанные с коронавирусом и социально-экономической обстановкой в Азербайджане. В этом свете, он выделил необходимость отвлечения внимания азербайджанского общества от внутренних проблем образом общего врага

- армянина. Однако, ответ армянской армии, по оценкам Погосяна, очень быстро рассеял бакинские иллюзии, продемонстрировав Алиеву полную бесперспективность попыток разговора с Арменией языком угроз.

"Наш глава МИД неоднократно объяснял невозможность одновременного ведения переговоров и стрельбы. И сейчас Баку предстоит осознать, что ВС Армении и Армия обороны Арцаха что-либо уступать не собираются, прочно стоят на своих позициях, а при удобном случае продолжат азербайджанскую агрессию на его же территории. Именно правильный ответ наших военных на боевые заходы ВС Азербайджана способен предотвратить широкомасштабную войну. Хотя и такая война может исходить и из наших интересов, если это позволит нам еще более улучшить собственные позиции", - подытожил Погосян.