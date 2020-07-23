Четверг, 23 Июля 2020 12:18

АрмИнфо. В провоцировании руководства Азербайджана на боевые действия против Армении наихудшую из возможных роль сыграл армянский реваншизм. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Левон Ширинян.

"Именно армянская клептократия со своими главарями, бенефициарами и работой <СМИ личного пользования> поспособствовали созданию в голове Ильхама Алиева картины ослабленной коронавирусом и якобы находящийся на грани исчезновения Армении. Дело довершило отсутствие у Армении нефти и наличие у власти "непонятных обществу" молодых людей", - подчеркнул он.

Ширинян убежден, что в Баку ошибочно восприняли лютую ненависть вышеотмеченного реваншистского сегмента общества в отношении премьера Пашиняна и его семьи как ненависть армянского общества. Этому поспособствовало наличие в руках бывших не только телеканалов и других СМИ, день и ночь работающих против государства, но и определенного государственного ресурса в виде, так и не обретших независимости судов.

"Чего стоит один из бывших премьеров, заявивший, что на месте Алиева он бы немедленно напал на ослабленную, неорганизованную и расшатанную Армению. Все эти мессиджи, как это ни смешно, но дошли до своего адресата. Но учитывая их ложное содержание, и не учитывая положительные трансформации, установление настоящей, а не декларативной демократии в Армении, и мы, и "бывшие" и сами азербайджанцы получили, то что получили", - подчеркнул он.

Политолог убежден, что бывшая армянская клептократия стремилась и провоцировала азербайджанскую агрессию с целью достичь вмешательства в конфликт Армении с Азербайджаном внешних сил. По его оценкам, бывшие надеялись и даже поверили в это сами, что боевые действия, в конце концов, помогут им свалить действующую власть. Более того, смогли помочь уверовать Алиева в успешность боевых действий против армянской армии. "Вывод, который мы все должны сделать из всей этой неутешительной ситуации один. Остатки клептократического режима в Армении подлежат немедленному уничтожению. Это поколение должно быть выведено с политической арены. Эти люди все еще продолжают представлять угрозу армянской государственности. Эти люди провоцируют войну в собственных узкогрупповых, антигосударственных и антиармянских интересах. Это недопустимо и этому необходимо положить этому конец", - подытожил Ширинян.