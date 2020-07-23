Четверг, 23 Июля 2020 12:16

АрмИнфо.В ночь с 22 на 23 июля, так же как и сейчас ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, противник на отдельных участках госграницы из стрелкового оружия различного калибра 6 раз нарушил режим прекращения огня, в направлении армянских позиций было произведено около 43 выстрела.

"В направлении позиций, расположенных в Чинари, Мовсес, Неркин Кармирахбюр - 5 раз, Зангатун - 1 раз", - подчеркнула Степанян.