Четверг, 23 Июля 2020 12:15

АрмИнфо. Турция не оставляет попыток активизировать свою роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Так, накануне, под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции, по итогам которой была принята декларация, в которой содержится критика в адрес Армении.

"Турция решительно осуждает агрессию Армении против Азербайджана. Армения должна отказаться от своей "агрессивной позиции" и покинуть "оккупированные территории Азербайджана". Турция поддержит любое решение, которое братский азербайджанский народ примет в своей справедливой борьбе",- говорится в декларации Совбеза Турции.

Отметим, что это уже не первое подобное заявление турецкой стороны, которое уже подверглось осуждению официальным Ереваном. С начало эскалации на армяно- азербайджанской госгранице 12 июля, турецкая сторона на разных уровнях подначивает Азербайджана на широкомасштабные военные действия против Армении, обещая Баку поддержку по всем направлениям.