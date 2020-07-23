﻿
 Четверг, 23 Июля 2020 12:13
Марианна Мкртчян

Состоялись трехсторонние телефонные переговоры между Верховным представителем ЕС и главами МИД РА и АР

Состоялись трехсторонние телефонные переговоры между Верховным представителем ЕС и главами МИД РА и АР

АрмИнфо. Состоялись трехсторонние телефонные переговоры между Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана,  Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Мнацаканян коснулся последних процессов вокруг напряженности, созданной на армяно-азербайджанской госгранице после агрессивных военных действий ВС Азербайджана, инициированных 12 июля. В этой связи армянский министр указал на важность выполнения ранее достигнутых договоренностей по снижению напряженности и восстановлению режима прекращения огня. В этом контексте Мнацаканян в качестве приоритетного шага назвал отказ военно- политического руководства Азербайджана от воинственной риторики и отказа от войны.

Армянский министр также указал на незаменимую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского урегулирования, и в этой контексте он высоко оценил содействие Борреля минскому формату, а также тому наблюдению, что региональные страны должны воздержаться от действий по дестабилизации ситуации.

Меж тем, согласно сообщению пресс-службы ЕС, Джозеп Боррель выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.  Он призвал обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию и воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, в частности от любых дальнейших угроз критической инфраструктуре в регионе и подчеркнул, что все региональные субъекты должны содействовать этой мирной цели.

Еврочиновник призвал обе стороны подтвердить свою приверженность прекращению огня и принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации. "В этом контексте Армения и Азербайджан должны использовать свой механизм прямого общения, установленный формат во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ", - отметил Борель, подчеркнув необходимость конструктивного возобновления предметных переговоров по ключевым аспектам урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседателей. Оба министра согласились с этим.

Представитель ЕС также подчеркнул настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия.

Боррель подчеркнул свою готовность продолжать взаимодействие с обеими сторонами и поручил специальному представителю ЕС по Южному

Кавказу и кризису в Грузии продолжать поддерживать тесные контакты с обеими сторонами и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Кавказом заповеднике скрытые камеры засняли уникальную птицу - бородачаВ Кавказом заповеднике скрытые камеры засняли уникальную птицу - бородача
Активы пенсионных фондов Амунди-АКБА Асет Менеджмент составили порядка 154 млрд. драмовАктивы пенсионных фондов Амунди-АКБА Асет Менеджмент составили порядка 154 млрд. драмов
СК раскрыло преступную схему сбыта наркотиков, 22 гражданам предъявлено обвинениеСК раскрыло преступную схему сбыта наркотиков, 22 гражданам предъявлено обвинение
Япония подарила Армении препарат <Авиган>, который планируется использовать как лекарство от коронавирусаЯпония подарила Армении препарат <Авиган>, который планируется использовать как лекарство от коронавируса
Юрист Ваграм Аветисян   выдвинут на должность судьи КСЮрист Ваграм Аветисян   выдвинут на должность судьи КС
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Поиск по дням

2013 , 2014