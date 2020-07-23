Четверг, 23 Июля 2020 12:13

АрмИнфо. Состоялись трехсторонние телефонные переговоры между Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Мнацаканян коснулся последних процессов вокруг напряженности, созданной на армяно-азербайджанской госгранице после агрессивных военных действий ВС Азербайджана, инициированных 12 июля. В этой связи армянский министр указал на важность выполнения ранее достигнутых договоренностей по снижению напряженности и восстановлению режима прекращения огня. В этом контексте Мнацаканян в качестве приоритетного шага назвал отказ военно- политического руководства Азербайджана от воинственной риторики и отказа от войны.

Армянский министр также указал на незаменимую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского урегулирования, и в этой контексте он высоко оценил содействие Борреля минскому формату, а также тому наблюдению, что региональные страны должны воздержаться от действий по дестабилизации ситуации.

Меж тем, согласно сообщению пресс-службы ЕС, Джозеп Боррель выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он призвал обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию и воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, в частности от любых дальнейших угроз критической инфраструктуре в регионе и подчеркнул, что все региональные субъекты должны содействовать этой мирной цели.

Еврочиновник призвал обе стороны подтвердить свою приверженность прекращению огня и принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации. "В этом контексте Армения и Азербайджан должны использовать свой механизм прямого общения, установленный формат во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ", - отметил Борель, подчеркнув необходимость конструктивного возобновления предметных переговоров по ключевым аспектам урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседателей. Оба министра согласились с этим.

Представитель ЕС также подчеркнул настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия.

Боррель подчеркнул свою готовность продолжать взаимодействие с обеими сторонами и поручил специальному представителю ЕС по Южному

Кавказу и кризису в Грузии продолжать поддерживать тесные контакты с обеими сторонами и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.