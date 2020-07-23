АрмИнфо. Австрия завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.
"Австрия 22 июля уведомила Совет ЕС и генеральный секретариат Евросовета о завершении процесса ратификации CEPA", - отмечается в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.
Отметим, что документ был подписан 24 ноября 2017 года и ратифицирован армянским парламентом 11 апреля 2018 года. На сегодняшний день функционирует около 70% соглашения. Документ ратифицировали преобладающая часть стран-членов ЕС. После того, как Испания, Италия и Португалия завершат процедуру ратификации, документ заработает в полную меру, сейчас же, реализовывается около ее 70%.