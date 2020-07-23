Четверг, 23 Июля 2020 12:04

АрмИнфо. Премьер- министр Никол Пашинян накануне провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по инициативе последнего.

Как передает пресс-служба правительства РА, премьер-министр Армении подчеркнул, что Армения высоко ценит постоянное внимание генерального секретаря к миру и безопасности на Южном Кавказе. Никол Пашинян представил сложившуюся в результате провокаций Азербайджана в направлении армяно-азербайджанской границы напряженную ситуацию, подчеркнув, что эти действия были предприняты вопреки призыву генерального секретаря к глобальному прекращению огня.

"Уверяю Вас, что Армения сделала все возможное, чтобы положить конец военным действиям и снизить напряженность ситуации", - отметил Никол Пашинян.

Коснувшись нарушений достигнутых с Азербайджаном договоренностей о прекращении боевых действий, премьер-министр отметил, что в этот период "мы являемся свидетелями противоречащих друг другу заявлений и действий военно- политического руководства Азербайджана". "Мы понимаем, что внутренняя ситуация в Азербайджане сложная. Но мы не можем быть заложниками созданной президентом Алиевым ловушки. Пропагандируемая в течение многих лет ненависть к армянам и угроза войны создали иллюзию военного превосходства, которая сейчас рассеивается. Мы не уверены, есть ли у руководства Азербайджана возможность или желание соблюдать прекращение огня и предотвратить провокационную риторику", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подтвердил приверженность Армении мирному урегулированию, подчеркнув, что в сложившейся ситуации очень важно расширение мониторинговых возможностей ОБСЕ и реализация существующих по этому вопросу договоренностей. "Необходимо, чтобы власти Азербайджана публично отказались от применения силы или угрозы силой. Руководство Азербайджана должно признать, что мирным переговорам нет альтернативы", - сказал премьер-министр Армении.

Генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность напряженной ситуацией в регионе, подчеркнув необходимость принятия незамедлительных мер по снижению напряженности, в том числе посредством реализации договоренностей, направленных на укрепление режима прекращения огня. Антониу Гутерриш подтвердил свою поддержку сопредседательству Минской группы ОБСЕ.