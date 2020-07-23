АрмИнфо. За сутки в Армении было выявлено 469 новых случаев заражения коронавиоусом, выздоровело 478 граждан.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, количество летальных исходов составило 10. У всех граждан были диагностированы сопутствующие хронические заболевания.
Таким образом, в общей сложности в Армении число заразившихся коронавирусом насчитывает 36 162, выздоровело 25 244 граждан, скончалось - 688. Фактическое лечение по положению на сегодняшний день получают 10 013 пациентов, количество проведенных тестов достигло 151 879.