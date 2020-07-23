Четверг, 23 Июля 2020 11:36

АрмИнфо.Казахстан добивается паритета в торговле со странами ЕАЭС. Об этом заявила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, подводя итоги заседания Евразийского межправительственного совета прошедшего в городе Минск 17 июля т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТИ.

Так, одним из ключевых вопросов, рассмотренных в рамках заседания ЕМПС, являлся вопрос устранения барьеров во взаимной торговле. «Проводимая работа по устранению сторонами барьеров показала несовершенство действующей практики. Сторона может заявить об устранении барьеров без какой-либо оценки ЕЭК.

При этом если другая сторона с этим не согласна, то ей необходимо вновь обращаться в ЕЭК. Также казахстанской стороной была выдвинута инициатива о необходимости подтверждения Коллегией ЕЭК факта устранения барьеров. В ходе заседания ЕМПС данную инициативу все стороны поддержали», - рассказала об итогах Евразийского межправсовета вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

«В целом мы призвали наших партеров наладить системность в работе по устранению барьеров. Это особенно важно, когда доля взаимной торговли составляет лишь 14,3%. Для примера в Европейском союзе это показатель составляет 70%», - прокомментировала Кушукова.

Обсуждение также состоялось по вопросу прекращения дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС российскими компаниями, в связи с урегулированием вопроса.

Ранее ЕЭК проведено расследование (на основании заявления АО «Кентауский трансформаторный завод») в отношении ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «ВИЗ-Сталь» на предмет нарушения общих правил конкуренции на трансграничном рынке. По результатам расследования принято решение Коллегии ЕЭК № 130 о наложении штрафа на сумму 217,6 млн. рублей. При этом российской стороной на данное решение было наложено «вето». Как пояснила Жанель Кушукова, «в ходе проведенной работы удалось найти компромисс». «Российские компании обязались поставлять продукцию АО «Кентауский трансформаторный завод» на равных и недискриминационных условиях.

В связи с урегулированием данного вопроса мы согласились с необходимостью прекращения дела», - сообщила вице-министр МТИ. Обсуждая вопрос регламентации применения права «вето» в отношении решений ЕЭК по торговым мерам, сторонам в очередной раз не удалось достичь консенсуса. «Мы считаем, что право «вето» должно быть абсолютным. При этом не должно быть каких-либо условий, в случае если сторона решит им воспользоваться.

Пока решение, удовлетворяющее экономические интересы всех стран, не будет найдено, решение Коллегии по торговым мерам применяться не должно», - прокомментировала казахстанскую позицию Жанель Кушукова. По вопросу маркировки товаров в рамках ЕАЭС принято распоряжение, которое позволит урегулировать процедурные моменты введения маркировки. Теперь стороны будут уведомлять о введении маркировки за 9 месяцев вместо 3 месяцев. «Сегодня в целях более эффективной реализации Соглашения о маркировке товаров мы решили продлить срок уведомления. Казахстанской стороной также было отмечено, что маркировка не должна стать очередным барьером во взаимной торговле.

Национальные системы маркировки должны взаимно признаваться», - пояснила вице-министр торговли и интеграции. Также стороны договорились создать рабочую группу высокого уровня для проработки поправок в технический регламент ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции». «Безусловно, наше население должно потреблять только безопасную и качественную пищевую продукцию. В продукции не должны содержаться вредные для здоровья препараты. В связи с этим мы поддержали создание Рабочей группы и проработку изменений действующего технического регламента по безопасности пищевой продукции», - прокомментировала Жанель Кушукова.

Не менее важным вопросом стало обсуждение вопроса обеспечения доступа к государственным закупкам в Российской Федерации, по итогам которого российская сторона согласилась с необходимостью доступа на их рынок на основании заключения, выданного уполномоченным органом государств-членов ЕАЭС.

«Формируя ЕАЭС, мы приняли обязательства по предоставлению национального режима в государственных закупках для поставщиков из стран ЕАЭС. Однако принятые Российской Федерацией Постановления Правительства от 30 апреля т.г. № 616 и 617 говорят об обратном. Считаем, что нормы данных постановлений нарушают обязательства, зафиксированные в Договоре о ЕАЭС. Текущий уровень участия, к примеру, казахстанских предприятий нас категорически не устраивает.

Считаем, что именно барьеры, установленные российской стороной, являются основной причиной такого низкого уровня участия в госзакупках товаров из государств-членов ЕАЭС», - прокомментировала Жанель Кушукова. Стороны поддержали предложение Казахстана о продлении срока применения сертификата серийной продукции еще на 6 месяцев.

«На прошлом заседании ЕМПС стороны поддержали казахстанскую инициативу в части введения серийного сертификата на продукцию, аналогичную той по которой Казахстана применяет более низкие ставки пошлин при импорте. Изменение национального законодательства и информационных систем в условиях пандемии заняло более длительный срок, чем мы предполагали. Продление срока использования серийных сертификатов позволит ощутимо упростить процедуры ввоза казахстанской продукции на рынки стран партнёров по ЕАЭС для наших предпринимателей.», - прокомментировала вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

Напомним, 17 июля 2020 года в г. Минск (Республика Беларусь) казахстанская делегация, возглавляемая Премьер-Министром РК Аскаром Маминым, приняла участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.