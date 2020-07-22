Среда, 22 Июля 2020 18:53

АрмИнфо. Депутат турецкого парламента армянского происхождения Каро Пайлан в связи с напряжением на армяно-азербайджанской границе и высказанными на сей счет заявлениями Турции направил письменный запрос министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

Как сообщается армянская газета в Стамбуле <Акос> Пайлан в своем письменном запросе припомнил Чавушоглу его слова о том, что Армения должна успокоиться и осознать, что турецкая нация поддерживает Азербайджан.

<Турция, будучи членом ОБСЕ, которая считается структурой по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, не продемонстрировала беспристрастности во время этой напряженности, но сделала заявления, которые углубили напряженность.

В этом контексте вы принимаете националистическую сторону в напряженности между Азербайджаном и Арменией? Вы еще не поняли, что во внешней политике <подливание масла в огонь> лишь усугубляет проблемы.

Военно-промышленный сектор нашей страны хочет продавать оружие Азербайджану. Вы почему нагнетаете ситуацию и увеличиваете напряжение? Планируете ли вы вводить войска в Азербайджан? Если Турция не является племенным государством, почему вы проводите политику расовой дискриминации?

Помните ли вы, что Турция является членом ОБСЕ, занимающейся урегулированием армяно-азербайджанского конфликта? Вы еще не поняли, что нестабильность на Кавказе является плюсом для России?

<Как вы оцениваете угрозу Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС?>, - завершил свой письменный вопрос Каро Пайлан.

Отметим, что турецкая сторона в связи с обострением на армяно­азербайджанской границе заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в заявлениях внешнеполитического ведомства Турции. Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", - сказал Чавушоглу.