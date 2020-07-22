Среда, 22 Июля 2020 18:01

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 30-36 на улице Абовяна, 7, 9 на улице Московяна, жилые дома 33/1, 35, 37 на пр. Маштоца, жилой дом 38 на

улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 76-84 на переулке Саят-Нова, жилые дома 25/14 на улице Налбандяна, 37 на улице Пушкина, жилой дом 84/1 на улице Врацян, жилые дома 6, 8, 45, 47, 49 на пр. Аршакуняца, жилые дома 22, 28 на улице Ер.Кочара, собственные дома 91-163 на улице Ареставорнери, 18-47 на улице Заваряна, 3-16 на улице Грохнери, 39-43 на улице Нар- Доса, жилые дома 56а, 56б на улице Гарегина Нжде, собственные дома на 4-ой улице Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 49, 50 в 1-ом квартале Давташена, общежитие N6 в 3-ем квартале Давташена, частично улица Меликяна, производственные цеха, прилегающие к старому шоссе Силикян, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 39 на улице Раффи и 1/1 на улице Бабаджаняна; жилой дом 32/2 на улице Молдовакан во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 2 на улице Шопрона, жилой дом 7/19/ на 3- ем переулке Шопрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 6, 18 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилой дом 1/2 на улице Худякова, жилой дом 4/4 в Аги Анке в Аване; жилой дом 13 (3/11) на улице Бабаджаняна, жилой дом 21 (1/12) на улице Ташкент, жилой дом 13 (2/10) на переулке Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

в Армавирской области:

11?00-17?00 села Аревшат, Птгунк, Мусалер полностью; частчно села Таиров, Паракар;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна и Спандаряна, кварталы "Калер" и "Нор" в общине Егвард; частично община Гетамеч; садоводческие компании ''Аги

анк" и 'Ераз", насосная станция Птгни, ООО "М.Мартиросян" и "В.Григорян" в Птгни;

в Тавушской области:

10:30-15:00 поселки 'Чаншин" и "Гюхшин", компании 'Чаншин", "Юмс", "Ахуряни бензалцакаян" (бензозаправочная станция) в селе Ахурян

Ахурянского района;

10:00-16:00 села Башгюх, Покр Сариар, Какавасар, Дзорашен и Сарапат в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.