Среда, 22 Июля 2020 16:57

АрмИнфо. Из Арцаха ответили на беспочвенные утверждения президента Азербайджана, сделанные накануне на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям "шехидов и инвалидам войны".

Так, в частности, пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сенор Асратян, на своей странице в Фейсбук реагируя на заявление Алиева, в частности, написал: "Вчера диктатор соседней страны выступил с очередным громогласным заявлением, в котором в частности, использовал следующие словосочетания: ": После того, как мы нанесли Армении сокрушительный удар, они сразу же побежали за защитой в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). : Сражайся с нами один на один, посмотрим, чья возьмет ". В этой связи, я так понимаю, есть необходимость освежить паять диктатора соседней страны. Хотел бы специально для него сказать, что у нас уже был повод встретиться на большом поле боя, речь идет о первой карабахской войне. В той войне, в ходе которой именно Азербайджан воспользовался услугами турецких, чеченских, афганских и украинских наемников. И как бы он сам сказал, получив сокрушительный удар, был отброшен назад".

При этом Асратян с иронией констатировал, что, безусловно, диктатор Алиев не может это помнить, поскольку в то время как "самая мощная армия" вместе с пособниками- наемниками получали сокрушительные удары на разных участках фронта от армянской армии, дезертир Алиев младший прохлаждался в ночных казино Стамбула, как это и было свойственно "золотой молодежи".

Представитель АО Арцаха напомнил, что Ильхам Алиев вернулся на родину, лишь тогда, когда по просьбе его отца Гейдара, Москва остановила победоносный поход армян. "Вот, господин диктатор, яркий пример прошения защиты, который, кстати, повторился во время вашего пребывания в должности в апреле 2016 года. Что касается чепухи о том, что армяне "просят защиты у ОДКБ", то ты как никто другой знаешь, что необходимости в этом не было и не могло быть, потому что мы предпочитаем сражаться лицом к лицу", - резюмировал Асратян.