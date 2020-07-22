Среда, 22 Июля 2020 16:15

АрмИнфо. Армянин из Канады, Майк Аветикян обратился к премьер-министру РА Николу Пашинянус просьбой оказать помощь в создании государственного благотворительного фонда “Армянский Банк Еды / Armenian Food Bank”.

По словам Аветикяна создание такого некоммерческого фонда, поможет многимгражданам Армении. Он считает, что в первую очередь, нужно помочь семьям, потерявших кормильца, матерям одиночкам, многодетным семьям, одиноким пожилым людям, ветеранам и бездомным.

«Все что для это нужно, помощь местных муниципалитетов в предоставлениисвободных территорий для складирования продуктов, где и будет происходить организация раздачи еды нуждающемся. Также нужно разрешение на расстановку картонных ящиков с маркировкой “Армянский Банк Еды / Armenian Food Bank”, куда граждане Армении, смогут клвсть продукты. Те, кто делают покупки в магазине, могут потратить еще 100 или 200 драмм, чтоб купить обычные консервы, крупу, кашу, воду, сыр, макароны и т.д., тем самым оказать помощь этому проекту. Также можно обратиться в пекарни , где я думаю, могут себе позволить испечь лишних два и или три хлеба»,- говорится в обращении Аветикяна к премьер-министру.

Аветикян считает, что с официальной поддержкой Правительства, можно будет обратиться также к заводам и попросить их передать продукты, которые не успели отправить на продажу и которым грозит утилизация. Благодаря интернету и ТВ, о проекте могут узнатьтакже соотечественники за границей, то есть в организации помощи уязвимым слоям населения сможет участвовать и диаспора Армении. Для осуществления проекта можно призвать молодежь, которая поможет в качестве волонтеров.

Майк Аветикянс женой переехали в Армению из Канадыеще в начале марта, но поскольку из-за пандемии были отменены все рейсы, они не смогли вернуться обратно.

Майк Аветикянодновременно занимается несколькими профессиями:он ганфайтер, чемпион по ковбойской стрельбе и считается одним из десяти метких стрелков мира, а также он профессиональныйфотограф.

Многие годы Аветикян участвует в разных благотворительных марафонах у себя в стране. Первый Банк продовольствия был создан в США еще в 1983 году. Сегодня такой способ благотворительности уже давно практикуют в России, США и в многих других странах.

«Мы, армяне проживающие за границей, обязаны думать о нуждающихся семьях, живущих в Армении»,-сказал Майк Аветикян в интервью программе «Армяне мира». Понимая всю ситуацию, сложившуюся в Армении в эти трудные дни, он обратился в аппарат премьер-министра с идеей создания государственного благотворительного фонда. Его просьбу уже приняли и она находится на рассмотрении.