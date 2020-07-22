﻿
 Среда, 22 Июля 2020 16:15
Роза Манукян

Канадский армянин обратился к премьер-министру для создания благотворительного фонда «Армянский банк еды»

Канадский армянин обратился к премьер-министру для создания благотворительного фонда «Армянский банк еды»

АрмИнфо. Армянин из Канады, Майк Аветикян обратился к премьер-министру РА Николу Пашинянус просьбой оказать помощь в создании государственного благотворительного фонда “Армянский Банк Еды / Armenian Food Bank”.

 

По словам Аветикяна создание такого некоммерческого фонда, поможет многимгражданам Армении. Он считает, что в первую очередь,  нужно помочь семьям, потерявших кормильца, матерям одиночкам, многодетным семьям, одиноким пожилым людям, ветеранам и бездомным.

 

«Все что для это нужно, помощь местных муниципалитетов в предоставлениисвободных территорий для складирования продуктов, где и будет происходить организация раздачи еды нуждающемся. Также нужно разрешение на расстановку картонных ящиков с маркировкой “Армянский Банк Еды / Armenian Food Bank”, куда граждане Армении, смогут клвсть продукты. Те, кто делают покупки в магазине, могут потратить еще 100 или 200 драмм, чтоб купить обычные консервы, крупу, кашу, воду, сыр, макароны и т.д., тем самым оказать помощь этому проекту. Также можно обратиться в пекарни , где я думаю, могут себе позволить испечь лишних два и или три хлеба»,- говорится в обращении Аветикяна к премьер-министру.

 

Аветикян считает, что с официальной поддержкой Правительства, можно будет обратиться также к заводам и попросить их передать продукты, которые не успели отправить на продажу и которым грозит утилизация. Благодаря интернету и ТВ, о проекте могут узнатьтакже соотечественники за границей, то есть в организации помощи уязвимым слоям населения сможет участвовать и диаспора Армении.  Для осуществления проекта можно призвать молодежь, которая поможет в качестве волонтеров.

 

Майк Аветикянс женой переехали в Армению из Канадыеще в начале марта, но поскольку из-за пандемии были отменены все рейсы, они не смогли вернуться обратно.

 

Майк Аветикянодновременно занимается несколькими профессиями:он ганфайтер, чемпион по ковбойской стрельбе и считается одним из десяти метких стрелков мира, а также он профессиональныйфотограф.

 

Многие годы Аветикян участвует в разных благотворительных  марафонах у себя в стране. Первый Банк продовольствия был создан в США еще в 1983 году. Сегодня такой способ благотворительности уже давно практикуют в России, США и в многих других странах.

 

«Мы, армяне проживающие за границей, обязаны думать о нуждающихся семьях, живущих в Армении»,-сказал Майк Аветикян в интервью программе «Армяне мира». Понимая всю ситуацию, сложившуюся в Армении в эти трудные дни, он обратился в аппарат премьер-министра с идеей создания государственного благотворительного фонда. Его просьбу уже приняли и она находится на рассмотрении.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Каро Пайлян министру ИД Турции: Как вы оцениваете угрозу Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС?Каро Пайлян министру ИД Турции: Как вы оцениваете угрозу Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС?
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 23 июля
Москва: Разрешение карабахского конфликта позволит существенно оздоровить ситуацию в регионе в целомМосква: Разрешение карабахского конфликта позволит существенно оздоровить ситуацию в регионе в целом
Из Арцаха ответили Алиеву: Азербайджанцы уже встречались лицом к лицу с армянами на поле боя во время первой карабахской войны и результаты известныИз Арцаха ответили Алиеву: Азербайджанцы уже встречались лицом к лицу с армянами на поле боя во время первой карабахской войны и результаты известны
Канадский армянин обратился к премьер-министру для создания благотворительного фонда «Армянский банк еды»Канадский армянин обратился к премьер-министру для создания благотворительного фонда «Армянский банк еды»
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Поиск по дням

2013 , 2014