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 Среда, 22 Июля 2020 16:06

Банк ВТБ (Армения) предлагает эксклюзивные условия обслуживания для премиальных клиентов

Банк ВТБ (Армения) предлагает эксклюзивные условия обслуживания для премиальных клиентов

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает премиальным клиентам и членам их семей воспользоваться пакетами «Прайм» и «Привилегия». Эти услуги предполагают уникальные возможности управления денежными средствами, высококвалифицированное персональное обслуживание и привилегированные банковские продукты. 

Вчастности в рамках пакета «Прайм» клиентам Банка предоставляется мультивалютная элитная кредитная карта VisaInfinite, а в пакет «Привилегия» включена премиальная кредитная карта категории MastercardWorldBlackEdition. Карты отличаются выгодными условиями кредитования, первоклассным сервисом и уникальной клубной программой.


Клиенты пакетов «Прайм» и «Привилегия» Банка ВТБ (Армения) могут воспользоваться услугами персонального менеджера, который гарантирует комфортное и качественное обслуживание при индивидуальном подходе к каждому клиенту, учитываястатус и требования клиентов.


 Премиальным клиентам Банка предлагается повышенная процентная ставка на депозиты, скидка в размере 50% для хранения ценностей в индивидуальных сейфовых ячейках Банка, выгодный курс конвертации, медицинское страхование во время путешествий и многое другое.


Клиентам пакетов «Прайм» и «Привилегия» предлагаются также улучшенные условия и тарифы кредитования. Они могут воспользоваться кредитной линией с грейс периодом до 55 дней, а также выгодными условиями ипотеки, автокредитования и другими видами кредитования.   
Премиальные клиенты Банка в уютной атмосфере филиалов «Привилегия» и «Прайм»смогут не только решить свои финансовые вопросы, но также провести деловые встречи или просто отдохнуть за чашечкой кофе.

Банк гарантирует повышенный уровень конфиденциальности и сохранности счетов, а также предлагает клиентам надежные инструменты инвестирования средств и увеличения капитала посредством брокерских услуг Банка, и покупку стандартизированных золотых слитков.


 Среди дополнительных привилегий пакета «Прайм» - 6 бесплатных входов в год в Lounge зоны аэропортов по всему миру; бесплатное туристическое страхование с суммой возмещения до 1 млн долларов; скидки до 25% и специальные предложения при бронировании отелей в рамках программы «LuxuryHotelCollection» в 900 отелях мира; услуга «Консьерж» – бронирование билетов на разные виды транспорта и развлекательные мероприятия, помощь в поиске свободных номеров в гостиницах и доставки подарков, услуга ChatBot – информация о всех привилегиях пакета клиента на одной платформе в вашем телефоне в приложениях Telegram и Viber.
 Пакет «Привилегия» предполагает следующие преимущества - 1 бесплатный вход в год в Lounge зоны аэропортов по всему миру; бесплатное туристическое страхование с суммой возмещения до 30,000 EUR; услуга «BoingoWi-fi» – безлимитный доступ к сети Wi-Fi во время путешествий, включая беспроводной интернет на борту самолета.


Более подробную информацию о пакетах можно получить по ссылкам:
https://www.vtb.am/am/privilege/и https://www.vtb.am/am/private/или позвонив по номерам 010 585985 филиал «Прайм» и 010 606090 филиал «Привилегия».     
 

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