Среда, 22 Июля 2020 15:18

АрмИнфо. Если бы двое судей Конституционного суда не ушли в отпуск, в КС было бы возможно обеспечить кворум. Об этом 22 июля в беседе с журналистами заявил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

<Сложившаяся ситуация возникла не в результате конституционных изменений, а из-за того, что двое судей КС сейчас находятся в отпуске. Я уверен, что никаких проблем не возникнет. Думаю, что в ближайшее время будут выдвинуты кандидаты на вакантные должности судей Конституционного суда, и КС будет функционировать в полном составе>, - заверил Бадасян, заметив, что ситуация, которая сейчас сложилась в Конституционном суде, кризисом не назовешь.

Отметим, что в КС который раз из-за отсутствия кворума не проводятся заседания. Также 7 июля не состоялось заседание по вопросу определения конституционности статьи 300.1 по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Напомним, что 22 июля спикер парламента Арарат Мирзоян подписал о внесении изменений и дополнений в закон <О Конституционном суде>.

Закон вступит в силу завтра. В ближайшее время будут избраны 3 новых судей Конституционного суда.

По данному законопроекту своих должностей лишились судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян, а Грайр Товмасян перестает быть главой Конституционного суд и становится судьей.

Также законопроект предусматривает порядок выдвижения кандидатов на вакантные места в КС. Сначала своих кандидатов представит правительство, после чего президент, и наконец, Общее собрание судей.