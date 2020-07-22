Среда, 22 Июля 2020 15:18

АрмИнфо.Максимальная аполитичность - главное требование к кандидатам на должность судей КС, заявил в беседе с журналистами министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Он отметил, что согласно Конституции срок выдвижения на должность судей КС кандидатов не должен превышать двух месяцев и время уже пошло. Согласно закону, судей будут выдвигать правительство, президент и общее собрание судей. Он пояснил, что впредь все судьи смогут занимать свои пост не более 12 лет. Министр отметил, что изменения в законе <О Конституционном суде> дадут возможность обеспечить соблюдение пенсионных прав бывших судей КС.

Отметим, что сегодня 22 июля спикер парламента Арарат Мирзоян подписал закон о внесении изменений и дополнений в закон <О Конституционном суде>. В ближайшее время будут избраны 3 новых судей Конституционного суда.

По данному законопроекту своих должностей лишились судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян, а Грайр Товмасян перестает быть главой Конституционного суд и становится судьей.