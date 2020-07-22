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 Среда, 22 Июля 2020 13:25

Янги-кала– сказочный туркменский каньон

Янги-кала– сказочный туркменский каньон

АрмИнфо.Туристы, любители путешествий и экстремальных селфи часто ищут места, где есть живописная природа, открывается впечатляющий вид на океан, море, горы, леса и поля. Представить даже невозможно, сколько потрясающих фотографий можно сделать в таких местах!

Вот один из таких уникальных мест, заманивающий путешественников - каньон Янги-кала на западе Туркменистана. Каньон находится в Балканской области и пользуется большой популярностью среди туристов, экстремалов, джиперов. Даже стало модно снимать здесь видеоклипы и фотосессии молодоженов. В целом, прекрасное место для получения массы эмоций, адреналина и снимков на память.

В переводе с туркменского языка словосочетание «Янги-кала» означает «Огненные крепости». К слову сказать, местные жители называют эти горные массивы Кызылдаг (Красные горы). И правда, живописная гряда, словно сложенная из белого, желтого, красного, оранжевого пластов, изрезанная дождями и ветрами, похожа на причудливые замки, сторожевые башни древних крепостей.

Когда-то, миллионы лет назад, эти горные массивы были дном моря. А сегодня здесь по ровному дну каньона, простирающемуся на сотни километров, можно совершить сафари на джипах, походить вдоволь пешком, любуясь этим природным парком каменных монументов.

Путешественники советуют взобраться на вершины горного плато и осмотреть обрывистые ущелья с высоты, а если повезет, найти окаменевшие ракушки и камни загадочной формы и окраски. Особенно красив каньон Янги-кала на закате, когда все вокруг окрашивается в огненные тона. Подобные горы есть в КитайскомСиньзяне и их также называют «огненные или пылающие горы».

Объехать огромную территорию каньонов практически невозможно, но туристы рекомендуют посетить еще одно замечательное место – каньон Кемаль-Ата. Здесь, посреди пустыни, непонятно откуда, появился источник и пробил в скалах небольшой каньон. К источнику приводят на водопой стада овец и верблюдов. Но самое интересное – это необычные каменные образования, напоминающие яйца динозавров или яйца-зародыши из культового фильма «Чужой». Здесь их множество, причем множество из них наполовину «замурованы» в стенах каньона.

Для ночовки можно остановиться в центре паломников у погребения святого Газли-Ата, рядом с захоронениями датируемых с IX-X вв. Центр также находится в одном из каньонов и также окружен «огненными» горами и обрывами.

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