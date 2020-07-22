Среда, 22 Июля 2020 13:06

АрмИнфо. Попытки Баку отомстить за провал на границе будут продолжаться. Подобное мнение выразил АрмИнфо завотделом евразийском интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

21 июля в 22.30 подразделение специального назначения ВС Азербайджана предприняло очередную атаку на опорный пункт "Бесстрашный". ВС Армении отразили атаку противника, нанеся ему значительные потери. С армянской стороны потерь нет. "На мой взгляд, подобные попытки найдут свое продолжение уже на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В рамках своего давнего курса Баку вполне может попытаться захватить часть "пояса безопасности". В этом свете, военно-политическому руководству, ВС Армении необходимо проявлять крайнюю осторожность и готовность к подобным действиям Азербайджана",

- подчеркнул он.

Начавшиеся 12 июля боевые действия на армяно-азербайджанской границе Евсеев характеризует как закономерный итог азербайджанской провокации. Минометный обстрел поста ВС Армении, по его оценкам, - свидетельство неадекватного характера данной провокации. Целью провокации, на взгляд эксперта, могло быть отвлечение внимания азербайджанского общества от внутренних социально-экономических и других проблем на внешнего врага. Азербайджанская провокация, по мнению эксперта, была обусловлена отсутствием демаркации границы с Арменией. Именно данное обстоятельство позволяет Баку утверждать, что они действовали исключительно на своей территории. В то же время, Евсеев убежден, что до крупномасштабных боевых действий на границе с Арменией дело не дойдет, поскольку в этом случае в ситуацию будет вынуждена вмешаться совместная, армяно-российская войсковая группировка.

12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции. Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе.

На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли более 20 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожены три танка, сбито и захвачено 13 беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС. С вечера 14 июня ситуация на границе была относительно спокойна, однако, в ночь с 15 на 16 июля в 03.40 передовые подразделения ВС Армении, заметив передвижение противника и перейдя к круговой обороне, пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник с потерями был отброшен назад. Последние дни ситуация на границе относительно спокойна и нарушается лишь обстрелами армянских позиций из стрелкового оружия.