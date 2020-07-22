﻿
 Среда, 22 Июля 2020 13:06
Давид Степанян

Прогноз: Попытки Баку отомстить за провал на границе продолжатся

Прогноз: Попытки Баку отомстить за провал на границе продолжатся

АрмИнфо. Попытки Баку отомстить за провал на границе будут продолжаться. Подобное мнение выразил АрмИнфо завотделом евразийском интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

21 июля в 22.30 подразделение специального назначения ВС Азербайджана предприняло очередную атаку на опорный пункт "Бесстрашный". ВС Армении отразили атаку противника, нанеся ему значительные потери. С армянской стороны потерь нет.  "На мой взгляд, подобные попытки найдут свое продолжение уже на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В рамках своего давнего курса Баку вполне может попытаться захватить часть "пояса безопасности". В этом свете, военно-политическому руководству, ВС Армении необходимо проявлять крайнюю осторожность и готовность к подобным действиям Азербайджана",

- подчеркнул он.

Начавшиеся 12 июля боевые действия на армяно-азербайджанской границе Евсеев характеризует как закономерный итог азербайджанской провокации. Минометный обстрел поста ВС Армении, по его оценкам, - свидетельство неадекватного характера данной провокации. Целью провокации, на взгляд эксперта, могло быть отвлечение внимания азербайджанского общества от внутренних социально-экономических и других проблем на внешнего врага.  Азербайджанская провокация, по мнению эксперта, была обусловлена отсутствием демаркации границы с Арменией. Именно данное обстоятельство позволяет Баку утверждать, что они действовали исключительно на своей территории. В то же время, Евсеев убежден, что до крупномасштабных боевых действий на границе с Арменией дело не дойдет, поскольку в этом случае в ситуацию будет вынуждена вмешаться совместная, армяно-российская войсковая группировка.

12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции.  Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе.

На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли более 20 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожены три танка, сбито и захвачено 13 беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС. С вечера 14 июня ситуация  на границе была относительно спокойна, однако, в ночь с 15 на 16 июля в 03.40 передовые подразделения ВС Армении, заметив передвижение противника  и перейдя к круговой обороне, пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник с потерями был отброшен назад. Последние дни ситуация на границе относительно спокойна и нарушается лишь обстрелами армянских позиций из стрелкового оружия.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Каро Пайлян министру ИД Турции: Как вы оцениваете угрозу Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС?Каро Пайлян министру ИД Турции: Как вы оцениваете угрозу Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС?
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 23 июля
Москва: Разрешение карабахского конфликта позволит существенно оздоровить ситуацию в регионе в целомМосква: Разрешение карабахского конфликта позволит существенно оздоровить ситуацию в регионе в целом
Из Арцаха ответили Алиеву: Азербайджанцы уже встречались лицом к лицу с армянами на поле боя во время первой карабахской войны и результаты известныИз Арцаха ответили Алиеву: Азербайджанцы уже встречались лицом к лицу с армянами на поле боя во время первой карабахской войны и результаты известны
Канадский армянин обратился к премьер-министру для создания благотворительного фонда «Армянский банк еды»Канадский армянин обратился к премьер-министру для создания благотворительного фонда «Армянский банк еды»
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Поиск по дням

2013 , 2014