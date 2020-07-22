Среда, 22 Июля 2020 12:59

АрмИнфо.По положению на 11:00 22 июля за сутки в Армении было выявлено 439 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 560 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, за сутки от коронавируса скончалось 16 человек в возрасте от 54 до 85 лет. У всех граждан были диагностированы сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число заболевших в Армении составило 35 693, выздоровевших - 24 766, летальных исходов - 678. Фактическое лечение в медучреждениях сегодня получают 10 032 пациента, количество проведенных тестов составило 149 898