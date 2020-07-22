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 Среда, 22 Июля 2020 12:57
Александр Аванесов

Министерство окружающей среды: В текущем году на озере Севан в Армении вновь начался процесс цветения воды

Министерство окружающей среды: В текущем году на озере Севан в Армении вновь начался процесс цветения воды

АрмИнфо. В текущем году на озере Севан в Армении вновь начался процесс цветения воды из-за сине- зеленых водорослей.  Об этом 22 июля на пресс-конференции в Ереване заявила заместитель директора по мониторингу окружающей среды  и информации Министерства окружающей среды РА Гаяне Шахназарян.

По ее словам, цветение в озере наблюдается с 2018 года. Как правило, он начинается с конца июня и продолжается до середины августа, после чего происходит процесс разложения вредных веществ,  который прекращается в течение 2-3 недель. Можно предположить, продолжила Гаяне Шахназарян,  что данный процесс прекратится к 20 августа. В текущем году процесс цветения начался с некоторым опозданием - с начала июля. На процесс цветения свое влияние оказывают снижение уровня озера и нарушение экологической системы. В течение целого ряда лет в озере происходили скопления веществ, которые отрицательно влияли на состояние Севана. Речь, в первую очередь, идет о сбросе в озеро сточных вод. По положению на 21 июля, уровень озера Севан составил 1978 метров, что меньше аналогичного показателя предыдущего года на 3 см. В то же время, попуски воды из Севана в 2020 году привели к снижению его объемов на 18,9 млн куб. м. по сравнению с 2019 годом. Причиной этому, как отметила специалист, является глобальное потепление, которое привело к 20% -70% испарениям.  В результате, снизилась интенсивность заполняемости озера.  Нынешние темпы заполняемости пока не позволяют говорить о достижении конечной цели в обеспечении увеличения зеркала озера на 6 метров.

Ранее на пресс-конференции заместитель министра окружающей среды Ирина Капланян со ссылкой на проведенные исследования качества воды, отмечала, что в Севане уже наблюдается некоторое сокращение фосфора, что указывает на активизацию сине-зеленых водорослей. Ирина Капланян проинформировала, что в число негативных факторов, воздействующих на процесс цветения севанской воды, входят, в частности, неоднократно фиксируемый в последние годы отрицательный баланс, загрязнение озера бытовыми и иными отходами, а также повышение температуры воздуха вследствие изменения климата. Она напомнила, что ранее ЕС выделил Армении грант в размере 5 млн. евро на решение ряда проблем озера Севан. В частности, экспертами был разработан документ, включающий в себя три мероприятия: создание общинной станции по очистке сточных вод; очистка русел рек; рекультивация заброшенного Сотского месторождения. По словам замминистра, документ находится на этапе обсуждения с партнерскими организациями, и вышеуказанные мероприятия, по всей вероятности, будут реализованы с сентября текущего года.

Напомним, что сине-зеленые водоросли стали причиной беспрецедентного за последние 40 лет цветения озера в 2018-ом и 2019-ом гг. Между тем, как отмечала замминистра, на данном этапе прогнозировать масштабы

цветения затруднительно, поскольку этот процесс зависит от воздействия ряда факторов. Она указывала также на то, что в прошлом году процесс цветения Севана начался в середине июня, и продлился несколько недель. Что касается уровня воды озера Севан, то здесь замминистра проинформировала, что в первые три месяца текущего года в республике наблюдалось сокращение осадков. Между тем ситуация несколько стабилизировалась с середины апреля и в мае месяце. Так, к 10-му мая по стране выпала майская месячная норма осадков. Таким образом, как отмечала Ирина Капланян, на данный момент отрицательный баланс в озере не зафиксирован.

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