Среда, 22 Июля 2020 12:55

АрмИнфо. Спикер парламента подписал закон <О Конституционном суде>, сообщил на своей страничке в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян, в частности, написал: <Председатель Национального Собрания Армении сегодня подписал закон <О Конституционном суде>, принятый парламентом еще 30 июня. Сегодня закон вступит в силу и в ближайшее время будут избраны трое новых судей Конституционного суда>.

Отметим, что 30 июня президент Армении Армен Саркисян письменно сообщил спикеру парламента Арарату Мирзояну о том, что не намерен подписывать закон о внесении изменений и дополнений в закон <О Конституционном суде>. Напомним, что 22 июня парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект поправок в Конституцию Армении посредством конституционного закона.

Согласно документу, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. По данному законопроекту своих должностей лишились судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян, а Грайр Товмасян перестает быть главой Конституционного суд и становится судьей.

Также законопроект предусматривает порядок выдвижения кандидатов на вакантные места в КС. Сначала своих кандидатов представит правительство, после чего президент, и наконец, Общее собрание судей.