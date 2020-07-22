Среда, 22 Июля 2020 12:54

АрмИнфо. Министерство окружающей среды Армении осуществляет ряд мероприятий по восстановлению экологической ситуации вокруг озера Севан. Об этом 22 июля на пресс-конференции в Ереване заявила исполняющая обязанности руководителя управления политики биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Министерства окружающей среды Воскеат Григорян.

В частности, по ее словам, осуществляются мероприятия по очистке прибрежных территорий, в первую очередь, подтопленных лесов. Всего, по данным ведомства, необходимо очистить порядка 750 гектаров территорий вокруг озера. Программа очистки рассчитана на 2019-2021г.г. В прошлом году, как отметила Воскеат Григорян, было очищено 98 гектаров территорий, в текущем года планируется осуществить аналогичных работ еще на 271 га, из которых в 2020 году уже очищено 50 гектаров территории.

Еще одной проблемой, продолжила руководитель управления, являются строительные объекты, которые подлежат демонтажу. Всего таких строений насчитывается 1724 единицы, из которых 31 являются собственностью государства и местных общин. В 2020 году на средства государственного бюджета планируется демонтировать 24 строения. Что касается строений частных лиц, то с ними заключены соглашения о демонтаже собственными силами. С Министерством территориального управления и инфраструктур РА и компанией "Веолиа джур" будет реализована программа строительства биологических очистительных станций в городах Гавар, Мартуни и Варденис. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть завершено до конца текущего года, после чего начнутся строительные работы. Также с крупными субъектами хозяйствования реализуется программа строительства локальных очистительных станций, из которых 17 уже установлены. Данная программа будет расширена. Руководитель управления подчеркнула, что ЕС на решение проблем озера предоставил Армении грант в размере 5 млн евро, и в настоящее время обсуждаются направления использования этих средств. В первую очередь, внимание будет уделено предотвращению попадания в Севан сточных вод и твердых отходов.

В целях борьбы с браконьерством и незаконным ловом рыбы, решением правительства разрешен лов сига. В текущем году этот объем составит

200 тонн. Данная мера, как заметила Воскеат Григорян, преследует лишь одну цель - перевести проблему в правовое поле. Кроме того, в текущем году в озеро выпущено 300 тысяч мальков ишхана, в стадии разработки находится проект восстановления популяции когака, который, по сути, является санитаром озера Севан.

Напомним, что ранее АрмИнфо сообщало о том, что Европейский Союз предоставит Армении 5 млн евро грантовых средств на решение проблем озера Севан. Реализация проекта позволит сократить попуски воды из озера и улучшит качество воды. В рамках программы предусмотрено провести и другие мероприятия, которые касаются Севана. В рамках программы предусмотрено построить три очистительные станции в Мартуни, Гаваре и Варденисе. В этих целях разработана "дорожная карта", в рамках которой в Армении находится группа международных инженеров, которая прорабатывает вопрос с очистительными станциями. Отметим, что озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В нынешнем году, как и в прошлом году, в озере в большом количестве зацвели сине-зеленые водоросли, после чего Минздрав Армении призвал жителей страны не купаться в данных частях озера, так как данные водоросли токсичны. В свою очередь "цветение" Севана вызвало серьезную обеспокоенность экологов, которые забили тревогу. Более того, эксперты заявили, что необходимо принять соответствующие меры и спасти Севан. В качестве причин цветения Севана выдвигают две версии, согласно первой - причиной является распространение сине-зеленых водорослей, в качестве второй - понижение уровня воды в озере.