Вторник, 21 Июля 2020 21:07

АрмИнфо. Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей. Об этом 21 июля в ходе видеоконференции, организованной армянской службой радио <Свобода>, заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, комментируя скандальную запись руководителя телеканала RT Маргариты Симонян.

По словам Анны Нагдалян, она вправе комментировать конкретные вопросы или конкретные ситуации, но не уполномочена комментировать мнение того или иного журналиста. <У меня имеется своя позиция, но это моя личная позиция, и я не желала бы ее высказывать>, - отметила Анна Нагдалян.

Отметим, что главный редактор российского государственного телеканала Russia Today, российского международного государственного информационного агентства <Россия сегодня> и российского государственного информационного агентства <Sputnik> Маргарита Симоньян на своей странице в Фейсбуке накануне выступила с заявлением, содержащим беспрецедентно оскорбительные нападки в адрес Армении и ее правительства.

<Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь. Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) 'выразить свою позицию'. Посмотрите

на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете.

Какие же вы армяне? Армяне - честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ). В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим 'российским друзьям'. Потому что это внутреннее дело Армении. Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении. Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении. Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, - особенно русских армян (например, меня).

Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов

- русских армян - и 'настоящих' - тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении. А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать. Разве это не внутреннее дело Армении? После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи? На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз. Потому что Россия - такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная.

А вы - просто горстка вопящих политиканов, предавших

интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести. Почитайте на ночь Нарекаци. Может, проснутся у вас остатки знаменитой армянской совестливости и умения ценить добро. Если нет у вас Нарекаци - так я передам. У меня на тумбочке лежит. А по поводу войны обеим сторонам я скажу только одно: остановитесь! Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю. Просто остановитесь, пока не поздно>, - написала главред.