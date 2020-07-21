Вторник, 21 Июля 2020 21:01

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается "вытащить каштаны из огня чужими руками", обещая покровительство Азербайджану в нагорно-карабахском вопросе.

Так, Эрдоган сегодня в очередной раз заявил, что Турция не оставляла и не собирается оставлять дружественные и братские народы наедине с угрозами.

"Мы полны решимости прийти на помощь друзьям и обездоленным, как это имеет место быть в Ливии. Турция также без промедления поддержит Азербайджан на фоне атак Армении", - подчеркнул президент Турции.

Эрдоган также отметил, что Турция будет бороться за справедливость, мир и стабильность.

Заметим, что на фоне эскалации ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе, официальная на разных уровня выразила поддержку Азербайджану в агрессии против Армении. Более того, Анкара подначивает Баку на более широкомасштабные военные действия, обещая как военно-техническую, таки и иную помощь в борьбе против Армении.