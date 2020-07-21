Вторник, 21 Июля 2020 20:57

АрмИнфо. При совместном финансировании французского филиала Всеармянского фонда <Айастан> и Республики Арцах, в Карвачаре началась реконструкция региональной больницы и строительство нового здания. Пресс-секретарь Всеармянского фонда <Айастан> Армине Тохмахян, в разговоре с Арцахпресс сказала, что строительные работы начались в июне этого года.

По ее словам, больница была построена во времена Советского Союза, последний раз была частично реконструирована в 1998- 2000 годах. Тохмахян сообщила, что двухэтажое медицинское здание является основной структурой медицинского обслуживания в районе Шаумян. Больница ежегодно обслуживая 150-200 стационарных больных. В рамках программы здание будет отремонтировано, а в недавно построенном одноэтажном здании будут созданы предоперационные, операционные, родильное отделение, стоматологическая поликлиника. Новое здание будет связано с существующим зданием через центральную конструкцию. По ее словам, строительные работы планируется завершить в декабре 2021 года.