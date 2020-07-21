Вторник, 21 Июля 2020 20:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает граждан страны внести свой вклад в формирование новой структуры Полиции РА.

На своей странице в Facebook, глава армянского правительства, в частности, отметил, что в контексте реформы Полиции планируется создание патрульной службы с новыми методами работы, навыками, высокой зарплатой и новыми техническими средствами. Никол Пашинян

отметил, что уже было объявлено о проведении в учебном заведении Полиции единого конкурса для приема на работу в новую службу.

<Обращайтесь и внесите свой вклад в формирование и создание этой важной структуры для Армении>, - написал премьер-министр РА.